Фильм "Восьмой класс" получил награду Гильдии сценаристов США

Фото: кадр из фильма "Восьмой класс", режиссер Бо Бернэм

Фильм "Восьмой класс" (Eighth Grade) получил награду Гильдии сценаристов США. Церемония вручения награды состоялась в The Beverly Hilton, сообщает "Вечерняя Москва".

Лента получила приз за лучший оригинальный сценарий, который написал американский комик Бо Бернем. Он также выступил и как режиссер фильма.

Премьерный показ прошел в январе в рамках программы фестиваля независимого кино Sundance.

В фильме рассказывается о жизни обычной американской школьницы Кейлы Дэй (ее играет Элси Фишер). Девушка ведет свой канал на YouTube, где рассуждает о проблемах самооценки и отношении людей друг к другу. Портал Москва 24 ранее включил этот фильм в список тех, на которые стоит обратить внимание.