Фильм "Восьмой класс" получил награду Гильдии сценаристов США

Фото: кадр из фильма "Восьмой класс", режиссер Бо Бернэм
Фильм "Восьмой класс" (Eighth Grade) получил награду Гильдии сценаристов США. Церемония вручения награды состоялась в The Beverly Hilton, сообщает "Вечерняя Москва".
Лента получила приз за лучший оригинальный сценарий, который написал американский комик Бо Бернем. Он также выступил и как режиссер фильма.
Премьерный показ прошел в январе в рамках программы фестиваля независимого кино Sundance.
В фильме рассказывается о жизни обычной американской школьницы Кейлы Дэй (ее играет Элси Фишер). Девушка ведет свой канал на YouTube, где рассуждает о проблемах самооценки и отношении людей друг к другу. Портал Москва 24 ранее включил этот фильм в список тех, на которые стоит обратить внимание.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.