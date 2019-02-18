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13:52

Французская группа SpAce приедет с концертом в Москву

культура

13:52

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Французская группа SpAce во главе с ее бессменным лидером Дидье Маруани отправляется в масштабный тур по городам России в честь своего 40-летия. Об этом туре группа объявила в сентябре прошлого года.

Музыканты выступят в 10 городах РФ. В Москве они будут 3 марта. Концерт в столице состоится в "Крокус Сити Холле", сообщила пресс-служба концертного зала, добавив, что шоу обещают быть зрелищными и масштабными.

"Зрителей ждет совершенно новое световое и лазерное шоу. Российской публике представится возможность вновь услышать все песни, знакомые с юности, и разделить с группой SpAce празднование юбилея и начало нового этапа в истории "космического" коллектива", – сказано в информации о предстоящем концерте.

Группа SpAce занимается своим творчеством с конца 1980-х годов. Коллектив быстро набрал популярность в странах Европы и СССР. Их влияние заметно на всей мировой электронной музыке. Свои выступления коллектив посвящает исследователям космоса.

В 1983 году они привезли полноценное стадионное лазерное шоу в СССР и провели 21 концерт, собрав более 600 тысяч зрителей. Кроме того, они стали первыми зарубежными артистами, которые выступили на Красной Площади перед 360 тысячами зрителей. Этот легендарный концерт состоялся в 1992 году.

Билеты на SpAce можно купить в кассах "Крокус Сити Холла", добавили в пресс-службе площадки. Также билеты можно забронировать по телефону call-центра: 8 (499) 55 000 55 или купить онлайн на сайте.

культура

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