Звезда сериала "Ганнибал" прогулялся по Москве

Звезда сериала "Ганнибал" прогулялся по Красной площади. Мадс Миккельсен побывал на фестивальных ярмарках в центре и прокатился на Lamborghini.

Датчанин приехал в столицу, чтобы презентовать свой новый фильм "Затерянные во льдах". Картина, в которой он сыграл главную роль, выйдет на российские экраны в четверг, 21 февраля. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.