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19:36

Семья Тереховой собрала средства на лечение актрисы

культура

19:36

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Фото: кадр из фильма "Зеркало", режиссер Андрей Тарковский

Собранных Союзом кинематографистов денег для Маргариты Тереховой пока хватает на лечение. Об этом РИА Новости сообщила дочь народной артистки.

У актрисы врачи диагностировали болезнь Альцгеймера. Был организован сбор средств, а благотворительный фонд поддержки деятелей искусства "Артист" решил оказать помощь лекарствами. Дополнительные средства также решили выделить режиссеры Никита Михалков и Андрей Кончаловский.

Народная артистка России Маргарита Терехова известна по многим ролям в спектаклях театра имени Моссовета и фильмах "Собака на сене", "Д’Артаньян и три мушкетера", "Благочестивая Марта".

В каком состоянии находится актриса Маргарита Терехова

культура

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