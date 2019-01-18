Семья Тереховой собрала средства на лечение актрисы

Фото: кадр из фильма "Зеркало", режиссер Андрей Тарковский
Собранных Союзом кинематографистов денег для Маргариты Тереховой пока хватает на лечение. Об этом РИА Новости сообщила дочь народной артистки.
У актрисы врачи диагностировали болезнь Альцгеймера. Был организован сбор средств, а благотворительный фонд поддержки деятелей искусства "Артист" решил оказать помощь лекарствами. Дополнительные средства также решили выделить режиссеры Никита Михалков и Андрей Кончаловский.
Народная артистка России Маргарита Терехова известна по многим ролям в спектаклях театра имени Моссовета и фильмах "Собака на сене", "Д’Артаньян и три мушкетера", "Благочестивая Марта".
В каком состоянии находится актриса Маргарита Терехова
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