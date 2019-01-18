Коммунисты почтят память Ленина по всей стране

Фото: Агентство "Москва"

Памятные дни по случаю 95-й годовщины со дня смерти лидера большевизма Владимира Ленина пройдут по всей стране 21 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда ЦК КПРФ, депутата Госдумы Юрия Афонина.

"Памятные мероприятия пройдут не только в Москве, Ленинграде, но вплоть до каждого маленького населенного пункта, где у нас действуют наши партийные организации. Для нас это одна из самых таких траурных, памятных дат, связанных с уходом Владимира Ильича Ленина", – сказал Афонин.

Депутат пояснил, что по всей стране будет организовано возложение цветов к памятникам Ленина. Также Афонин отметил, что по линии партии коммунисты по всей стране ухаживают за монументами, музеями "и всем, что связано с личностью вождя революции".

В мае 1922 года Ленин тяжело заболел. В марте 1923 года болезнь обострилась. После очередного приступа 21 января 1924 года Ленин умер. Его забальзамированное тело находится в мавзолее на Красной площади.

В ноябре депутат из Ленинградской области Владимир Петров обратился в правительство РФ с предложением создать специальную комиссию, которая решит вопрос о перезахоронении тела Ленина и его замены в мавзолее на копию. В руководстве КПРФ назвали эту идею бредовой и провокационной.