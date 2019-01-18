Звезда "Игры престолов" не мыла голову во время съемок

Кадр из сериала "Игра престолов"

Актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в сериале "Игра престолов", рассказала, что во время съемок ей не разрешали мыть голову.

Она призналась, что несколько лет жила с засаленными волосами, и считает это отвратительным.

По словам актрисы, первые несколько сезонов ей разрешали мыть голову, поскольку она была молодой аристократической девушкой, однако к пятому сезону ее начали просить не мыть голову.

"Теперь я ношу парик, поэтому могу мыть голову, когда захочу, что приятно", – заявила актриса в интервью журналу InStyle.

Последний сезон популярного сериала "Игра престолов" выйдет 14 апреля 2019 года на телеканале HBO. Ранее телекомпания опубликовала первые кадры из финального сезона фантастического сериала. Согласно им, в новых сериях вместе соберутся молодые герои "Игры престолов": Санса Старк, Дейенерис Таргариен и Джон Сноу.

В конце 2018 года стало известно, что сериал продлили еще на один эпизод, в котором появятся умершие персонажи. Журналистам удалось застать на съемочной площадке актера Шона Бина, который играл Неда Старка, и Джейсона Момоа, исполнявшего роль Кхала Дрого. Эпизод с ними покажут уже после завершения сериала.