Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Культура

18 января, 22:57

Джигарханян живет в одном доме с бывшей женой

культура общество

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Армен Джигарханян живет в квартире в одном доме с бывшей женой Виталиной Цимбалюк-Романовской. Трехкомнатную квартиру купили друзья.

Как рассказал друг актера Артур Согомонян, врачи посоветовали не менять Джигарханяну привычный образ жизни, поэтому было решено не переезжать по другому адресу, сообщает телеканал Москва 24.

Накануне Джигарханяна госпитализировали прямо с репетиции спектакля. Ему состояние ухудшилось после перенесенной простуды. По словам Согомоняна, сейчас состояние актера нормальное, однако с учетом возраста, лучше перестраховаться.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать