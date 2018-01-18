Джигарханян живет в одном доме с бывшей женой

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Армен Джигарханян живет в квартире в одном доме с бывшей женой Виталиной Цимбалюк-Романовской. Трехкомнатную квартиру купили друзья.

Как рассказал друг актера Артур Согомонян, врачи посоветовали не менять Джигарханяну привычный образ жизни, поэтому было решено не переезжать по другому адресу, сообщает телеканал Москва 24.

Накануне Джигарханяна госпитализировали прямо с репетиции спектакля. Ему состояние ухудшилось после перенесенной простуды. По словам Согомоняна, сейчас состояние актера нормальное, однако с учетом возраста, лучше перестраховаться.