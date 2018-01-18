В конкурсе на памятник Солженицыну победил коллектив скульптора Ковальчука

Фото: ТАСС/Владимир Зимин
Победителем творческого конкурса на лучшее архитектурно-скульптурное решение памятника писателю Александру Солженицыну в Москве стал коллектив под руководством скульптора Андрея Ковальчука. Об этом сообщает пресс-служба Союза архитекторов России после подведения итогов конкурса.
"Команда представила сразу два варианта памятника, отличающихся оформлением постамента", − цитирует Агентство "Москва" сообщение Союза архитекторов РФ. "Жюри одобрило направление авторских поисков и рекомендовало развивать найденные решения в ходе дальнейшей работы по реализации проекта", − пояснили в пресс-службе.
Также уточняется, что второе место в конкурсе досталось проекту молодого авторского коллектива, в который вошли скульптор Кирилл Чижов, архитекторы Александра Дронова и Сергей Рожков. На третье месте − проект президента Российской академии художеств Зураба Церетели.
Отмечается, что скульптор, народный художник России Андрей Ковальчук является автором целого ряда памятников, включая монументы Александру III в Ливадии и Николаю II в Белграде, а также мемориал памяти жертв Чернобыльской трагедии на Митинском кладбище в Москве.
В октябре 2017 года министерство культуры РФ объявило творческий конкурс на лучший проект памятника Александру Солженицыну в столице.
Монумент планируют установить на улице Солженицына в честь 100-летнего юбилея писателя. Ранее возведение памятника одобрила Московская городская дума.
Всего к 100-летию со дня рождения Солженицына, которое будет отмечаться в 2018 году, запланировано более 80 мероприятий, в ходе которых все желающие смогут поближе познакомиться с творчеством писателя.
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