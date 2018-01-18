Минкульт назвал предпродажу билетов на фильм о Паддингтоне нарушением закона РФ

Фото: кадр из фильма "Приключения Паддингтона", режиссер Пол Кинг
Предварительная продажа билетов на фильм "Приключения Паддингтона – 2" на январские даты является грубым нарушением закона РФ. Об этом заявили в министерстве культуры.
"Компания "Вольга" была заранее проинформирована о дате начала проката картины с 1 февраля 2018 года. Прокатное удостоверение на фильм выдано. Несмотря на это, была организована предварительная продажа билетов на даты сеансов, в которые фильм не мог быть показан ввиду отсутствия законных оснований", – пояснил заместитель министра культуры Сергей Обрывалин, сообщает Агентство "Москва".
В министерстве выразили сожаление в связи с тем, что зрители пострадали от халатных действий компании.
После инцидента ассоциация владельцев кинотеатров попросила главу правительства Дмитрия Медведева обратить внимание на госрегулирование в российской киноиндустрии. Письмо опубликовано на сайте организации.
В документе говорится, что в четверг, 18 января, кинотеатры получили уведомления от компаний-правообладателей о переносе выхода в прокат фильмов "Приключения Паддингтона – 2" и "Бегущий в лабиринте: лекарство от смерти". Отмечается, что сроки сдвинули по решению Минкульта.
Представители ассоциации также обратились к главе ФАС Игорю Артемьеву с просьбой оценить с точки зрения закона "вмешательство чиновников" в деятельность частных предприятий в сфере кино.
В СМИ сообщили, что выход в прокат фильма "Приключения Паддингтона – 2" перенесли с 18 января на 1 февраля. О переносе стало известно за день до премьеры. На тот момент предварительно уже было продано билетов на сумму более 750 тысяч рублей.
"Приключения Паддингтона" станут продолжением оригинального игрового фильма с элементами анимации. Первую часть фильма показали в 2014 году. Картина имела огромный успех. Главные роли в ней исполнили Николь Кидман и Хью Бонневиль.
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