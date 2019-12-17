Зимний международный фестиваль искусств под управлением Башмета пройдет в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
С 24 января по 10 февраля в Москве впервые пройдет Зимний международный фестиваль искусств под управлением народного артиста СССР, маэстро Юрия Башмета.
Всемирно известные музыканты и знаменитые актеры театра и кино объединятся, чтобы представить публике разнообразную программу из 12 вечеров сразу на восьми площадках города.
Спектакли, музыкально-литературные проекты, концерты классической и современной академической музыки, мастер-классы, выставки в фойе театров и концертных залов, специальные проекты фестиваля – все это и многое другое ждет гостей на настоящем празднике искусства под управлением маэстро Башмета.
"Мы стараемся охватить как можно более широкий слой публики, стараемся, чтобы фестиваль вошел в жизнь каждого жителя Москвы, интересующегося культурой. Удивительно, что уже 13 лет у нас существует большой фестиваль искусств в Сочи, музыкальные фестивали в других городах. Но до сих пор не было крупного фестиваля в Москве. Поэтому к формированию программы столь большого фестиваля в Москве мы подошли очень серьезно, постаравшись максимально насытить первый фестиваль в столице", – отмечает Юрий Башмет.
Фестиваль откроется в день рождения маэстро Башмета, 24 января, большим гала-концертом в Концертном зале имени Чайковского и станет своеобразным подарком столичным меломанам.
"Я всегда отмечаю день рождения концертом. И если в этот день я не на сцене, то как будто и праздника не было. А в этом году у нас не только один концерт, но целый фестиваль. Но сам концерт-открытие фестиваля станет очень необычным, несмотря на день рождения. Это будет своего рода мой артистический манифест. На концерте я попробую передать то, что для меня представляют настоящие личностные ценности в искусстве и музыке", – говорит Башмет.
Программа Зимнего международного фестиваля искусств в Москве включила в себя не только мировые премьеры, без которых по доброй традиции не обходится ни один фестиваль маэстро Башмета ни в одном городе мира, но и собрала все лучшее, что когда-либо показывали зрителям других городов.
28 января в Доме музыки пройдет показ оперы "Евгений Онегин" в авторской версии маэстро Башмета, где стихи великого поэта чередуются с лучшими музыкальными фрагментами знаменитой оперы. В роли чтецов выступят Константин Хабенский и Ольга Литвинова, оперные партии исполнят Жаля Исмаилова, Карина Хэрунц, Юрий Городецкий, Илья Кутюхин, Олег Цыбулько, Анастасия Бибичева и Ирина Чистякова.
31 января и 1 февраля гостям фестиваля представят спектакль "Не покидай свою планету" по "Маленькому принцу" Экзюпери с участием Юрия Башмета и Константина Хабенского на сцене театра "Современник". Премьера спектакля состоялась в 2016 году в рамках Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи, и с тех пор "Не покидай свою планету" идет с неизменным аншлагом не только в России, но и за рубежом.
3 февраля продолжится фестиваль невероятным международным оперным проектом, в рамках которого прозвучит этническая опера знаменитого кинокомпозитора Армана Амара "Лейла и Маджнун", написанная на арабском языке.
А 4 февраля на сцене театра "Новая опера" зрительскому вниманию представят музыкально-драматическую постановку "Фантастическая Кармен" – авторскую сценическую версию Юрия Башмета, сочетающую в себе литературное, симфоническое и оперное воплощение новеллы Мериме "Кармен" и одноименной оперы Бизе.
В спектакле примут участие артисты балета Большого театра России (Екатерина Шипулина, Руслан Скворцов, Александр Волчков), известные драматические актеры (Ольга Ломоносова, Евгений Стычкин, Михаил Трухин), всемирно известные оперные солисты (Ирина Шишкова – меццо-сопрано, Максим Пастер – тенор, Олег Цыбулько – бас) и, конечно, Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" под руководством прославленного маэстро Юрия Башмета.
6 и 7 февраля в театре имени Сац состоится мировая премьера хоровой оперы Александра Чайковского и в авторском прочтении Юрия Башмета, Михаила Дурненкова и Георгия Исаакяна "Сказ о Борисе и Глебе, братьях их Ярославе Мудром и Святополке Окаянном, о лихих разбойниках и добром народе русском".
Завершит цепочку спектаклей постановка "Ван Гог. Письма к брату" 8 февраля на сцене концертного зала "Зарядье", в главной роли – роли чтеца – Евгений Миронов.
Финальным аккордом праздничного фестиваля станет гала-концерт закрытия 10 февраля в Большом зале консерватории в Москве. В программе прозвучат произведения композиторов из разных стран мира, написанных по заказу Юрия Башмета в течении последних нескольких лет. А также прозвучат две мировые премьеры музыкальных сочинений, созданных специального для этого концерта: Helios для ударных инструментов и симфонического оркестра Валерия Воронова и пьеса для альта и симфонического оркестра Кузьмы Бодрова. В концерте примет участие Всероссийский юношеский симфонический оркестр.
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