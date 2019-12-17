Зимний международный фестиваль искусств под управлением Башмета пройдет в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

С 24 января по 10 февраля в Москве впервые пройдет Зимний международный фестиваль искусств под управлением народного артиста СССР, маэстро Юрия Башмета.

Всемирно известные музыканты и знаменитые актеры театра и кино объединятся, чтобы представить публике разнообразную программу из 12 вечеров сразу на восьми площадках города.

Спектакли, музыкально-литературные проекты, концерты классической и современной академической музыки, мастер-классы, выставки в фойе театров и концертных залов, специальные проекты фестиваля – все это и многое другое ждет гостей на настоящем празднике искусства под управлением маэстро Башмета.

"Мы стараемся охватить как можно более широкий слой публики, стараемся, чтобы фестиваль вошел в жизнь каждого жителя Москвы, интересующегося культурой. Удивительно, что уже 13 лет у нас существует большой фестиваль искусств в Сочи, музыкальные фестивали в других городах. Но до сих пор не было крупного фестиваля в Москве. Поэтому к формированию программы столь большого фестиваля в Москве мы подошли очень серьезно, постаравшись максимально насытить первый фестиваль в столице", – отмечает Юрий Башмет.

Фестиваль откроется в день рождения маэстро Башмета, 24 января, большим гала-концертом в Концертном зале имени Чайковского и станет своеобразным подарком столичным меломанам.

"Я всегда отмечаю день рождения концертом. И если в этот день я не на сцене, то как будто и праздника не было. А в этом году у нас не только один концерт, но целый фестиваль. Но сам концерт-открытие фестиваля станет очень необычным, несмотря на день рождения. Это будет своего рода мой артистический манифест. На концерте я попробую передать то, что для меня представляют настоящие личностные ценности в искусстве и музыке", – говорит Башмет.

Мероприятия фестиваля пройдут сразу на восьми площадках: концертном зале "Зарядье", Московском международном Доме музыки, театре "Современник", Концертном зале имени П. И. Чайковского, в "Геликон-опере", Башмет центре, театре "Новая опера", Детском музыкальном театре имени Сац и Большом зале Московской консерватории.

Программа Зимнего международного фестиваля искусств в Москве включила в себя не только мировые премьеры, без которых по доброй традиции не обходится ни один фестиваль маэстро Башмета ни в одном городе мира, но и собрала все лучшее, что когда-либо показывали зрителям других городов.

28 января в Доме музыки пройдет показ оперы "Евгений Онегин" в авторской версии маэстро Башмета, где стихи великого поэта чередуются с лучшими музыкальными фрагментами знаменитой оперы. В роли чтецов выступят Константин Хабенский и Ольга Литвинова, оперные партии исполнят Жаля Исмаилова, Карина Хэрунц, Юрий Городецкий, Илья Кутюхин, Олег Цыбулько, Анастасия Бибичева и Ирина Чистякова.

31 января и 1 февраля гостям фестиваля представят спектакль "Не покидай свою планету" по "Маленькому принцу" Экзюпери с участием Юрия Башмета и Константина Хабенского на сцене театра "Современник". Премьера спектакля состоялась в 2016 году в рамках Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи, и с тех пор "Не покидай свою планету" идет с неизменным аншлагом не только в России, но и за рубежом.

3 февраля продолжится фестиваль невероятным международным оперным проектом, в рамках которого прозвучит этническая опера знаменитого кинокомпозитора Армана Амара "Лейла и Маджнун", написанная на арабском языке.

А 4 февраля на сцене театра "Новая опера" зрительскому вниманию представят музыкально-драматическую постановку "Фантастическая Кармен" – авторскую сценическую версию Юрия Башмета, сочетающую в себе литературное, симфоническое и оперное воплощение новеллы Мериме "Кармен" и одноименной оперы Бизе.

В спектакле примут участие артисты балета Большого театра России (Екатерина Шипулина, Руслан Скворцов, Александр Волчков), известные драматические актеры (Ольга Ломоносова, Евгений Стычкин, Михаил Трухин), всемирно известные оперные солисты (Ирина Шишкова – меццо-сопрано, Максим Пастер – тенор, Олег Цыбулько – бас) и, конечно, Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" под руководством прославленного маэстро Юрия Башмета.

6 и 7 февраля в театре имени Сац состоится мировая премьера хоровой оперы Александра Чайковского и в авторском прочтении Юрия Башмета, Михаила Дурненкова и Георгия Исаакяна "Сказ о Борисе и Глебе, братьях их Ярославе Мудром и Святополке Окаянном, о лихих разбойниках и добром народе русском".

Завершит цепочку спектаклей постановка "Ван Гог. Письма к брату" 8 февраля на сцене концертного зала "Зарядье", в главной роли – роли чтеца – Евгений Миронов.

Финальным аккордом праздничного фестиваля станет гала-концерт закрытия 10 февраля в Большом зале консерватории в Москве. В программе прозвучат произведения композиторов из разных стран мира, написанных по заказу Юрия Башмета в течении последних нескольких лет. А также прозвучат две мировые премьеры музыкальных сочинений, созданных специального для этого концерта: Helios для ударных инструментов и симфонического оркестра Валерия Воронова и пьеса для альта и симфонического оркестра Кузьмы Бодрова. В концерте примет участие Всероссийский юношеский симфонический оркестр.

Также во время фестиваля состоится концерт лауреатов первых премий Международного конкурса композиторов разных лет (26 января, Башмет центр), концерт из шести Бранденбургских концертов И. С. Баха в исполнении "Солистов Москвы" под управлением маэстро Башмета (30 января, "Зарядье"), мастер-классы в рамках проекта "Юрий Башмет – молодым дарованиям России", концерты камерной музыки, выставки в фойе концертных залов и многое другое.