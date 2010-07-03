Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

09:56

Дмитрий Маликов заложил в банке картины художника Кончаловского

культура

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Певец Дмитрий Маликов заложил в банке "Русский стандарт" пять картин авангардиста Петра Кончаловского. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой данные Единой информационной системы нотариата.

Речь идет о полотнах "Автопортрет с женой" (1928), "Крым. Беседка" (1929), "Лодки на Волхове" (1925), "Новгород. Антоний Римлянин" (1925), "Яблони", (1922). Сумма оценки в открытых источниках не раскрывается.

"Это очень личная информация и я бы не хотел ее комментировать. Но я очень люблю этого художника и у меня остались еще его картины", – рассказал артист журналистам.

Петр Кончаловский – один из крупнейших представителей русского авангарда, возглавлял художественное объединение "Бубновый валет". Русский последователь французских импрессионистов, поклонник Поля Сезанна, Ван Гога и Гогена, Петр Кончаловский сумел вобрать в свою живописную манеру влияние всех крупнейших мастеров рубежа XIX-XX веков.

Полотна Кончаловского популярны на международном арт-рынке. В 2007 году на торгах Sotheby's картина "Татарский натюрморт" Кончаловского была продана за 914,8 тысячи фунтов стерлингов (1,4 миллиона долларов).

В мае 2018 года мемориальная мастерская Кончаловского открылась в Москве. Экспозиция расположилась в знаменитом доме на Большой Садовой улице. В этом помещении художник творил на протяжении почти всего XX века. Организаторы вернули в мастерскую вещи, окружавшие Кончаловского и не раз изображенные на его работах.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика