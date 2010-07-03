Дмитрий Маликов заложил в банке картины художника Кончаловского

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Певец Дмитрий Маликов заложил в банке "Русский стандарт" пять картин авангардиста Петра Кончаловского. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой данные Единой информационной системы нотариата.

Речь идет о полотнах "Автопортрет с женой" (1928), "Крым. Беседка" (1929), "Лодки на Волхове" (1925), "Новгород. Антоний Римлянин" (1925), "Яблони", (1922). Сумма оценки в открытых источниках не раскрывается.

"Это очень личная информация и я бы не хотел ее комментировать. Но я очень люблю этого художника и у меня остались еще его картины", – рассказал артист журналистам.

Петр Кончаловский – один из крупнейших представителей русского авангарда, возглавлял художественное объединение "Бубновый валет". Русский последователь французских импрессионистов, поклонник Поля Сезанна, Ван Гога и Гогена, Петр Кончаловский сумел вобрать в свою живописную манеру влияние всех крупнейших мастеров рубежа XIX-XX веков.

Полотна Кончаловского популярны на международном арт-рынке. В 2007 году на торгах Sotheby's картина "Татарский натюрморт" Кончаловского была продана за 914,8 тысячи фунтов стерлингов (1,4 миллиона долларов).

В мае 2018 года мемориальная мастерская Кончаловского открылась в Москве. Экспозиция расположилась в знаменитом доме на Большой Садовой улице. В этом помещении художник творил на протяжении почти всего XX века. Организаторы вернули в мастерскую вещи, окружавшие Кончаловского и не раз изображенные на его работах.

