Бондарчук рассказал о реакции критиков на отечественное кино во время ПМКФ

Фото: портал Москва 24
Кинорежиссер Федор Бондарчук прокомментировал происходящее на VI Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
По его словам, на мероприятии присутствовали кинокритики и исследователи кинематографа из разных стран. Им продемонстрировали несколько отечественных премьер.
"Здесь для них это было откровением, о существовании этой территории они вообще не знали. Посмотрели "Салют-7", "Матильду" и мою последнюю картину "Притяжение". Они с удивлением узнали о существовании такого кинематографического языка и вообще таких фильмов. Вот это радует", – сказал Бондарчук, передает RT.
Ранее в министерстве культуры РФ опровергли существование тайных "черных списков" гостей театральной секции Культурного форума в Петербурге.
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