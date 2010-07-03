На "Винзаводе" откроется выставка проектов, отобранных на открытом конкурсе

Фото: Виктория Марченкова. Серия Golden Circuits
18 октября в поп-ап-пространстве ЦСИ "Винзавод" откроется выставка "Искусство совершенства", где будут показаны проекты художников, отобранных в результате открытого конкурса.
Заявленные темы – размышления о скорости жизни, движении и перфекционизме – привлекли множество идей. Отклик художников, работающих в самых разных жанрах, от живописи, до инсталляции и перформанса, произвел впечатление на экспертную группу. Выбор участников выставки совершался в соответствии с основной идеей проекта, поэтому в лонг-лист финалистов попали в первую очередь авторы, чьи работы ближе всего отвечают заявленной теме.
На объявленный open call откликнулись 85 авторов, в предварительный лонг-лист вошли 20 художников: Евгений Гегузин, Екатерина Георг, Ирина Григорьева, Павел Зуданов, Антон Кетов, Екатерина Козина (Vasat), Любовь Кузьмина (арт-группа Kukudra), Виктория Марченкова, Алексей Микулин, Арсений Несходимов, Сергей Оксэйк, Алена Репкина, Неля Рублева, Глеб Солнцев и Лев Пикалев (группа Node-Art), Александр и Светлана Рощенко.
Вне конкурса куратором отобраны художники "Варенъйе организм", Вероника Георгиева, Ильмира Болотян, Анна Шанаева, Антон Польский и Полина Соколова.
"Идея выставки трактована нами широко, что позволяет сочетать проекты, построенные вокруг темы человеческого стремления к самосовершенствованию, философских, динамических, медитативных и саунд-арт концепций, – говорит куратор проекта Марина Федоровская. – Форма круга вдохновляет художников на рассуждения о циркуляции энергий, сезонности, радости жизни и выгорании. И нам приятно, что запрос, который мы адресовали художникам, был воспринят очень живо. В итоге нам было из чего выбирать, создавая экспозицию для поп-ап-пространства "Винзавода".
Выставка пройдет с 18 октября по 3 ноября.
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