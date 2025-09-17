Режиссера Бутусова похоронят на Кунцевском кладбище 21 сентября

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Похороны театрального режиссера Юрия Бутусова пройдут 21 сентября на Кунцевском кладбище в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вдову режиссера Марию.

"Юрия Николаевича похоронят в воскресенье в 12 часов", – отметила женщина.

О смерти Бутусова стало известно 10 августа. Он скончался в возрасте 63 лет во время отдыха в Болгарии. Гражданская панихида по режиссеру состоялась 23 августа в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина.

Карьера Бутусова началась с проектов "Женитьба" Николая Гоголя и "Парадоксалист" по "Запискам из подполья" Федора Достоевского. С 2002 года он работал в театре "Сатирикон", а в 2018 году стал главным режиссером Театра имени Вахтангова, откуда уволился в 2022 году.

Среди его наиболее заметных работ – "Ричард III", "Чайка", "Макбет. Кино" и "Добрый человек из Сезуана".

