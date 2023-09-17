Врачи рассказали о состоянии народного артиста Любшина

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Народный артист РСФСР Станислав Любшин пока остается в Боткинской больнице. Его состояние оценивается как средней тяжести, сообщает РИА Новости со ссылкой на медучреждение.

"Он находится в неврологическом отделении, в состоянии средней тяжести. Давление 120 на 70", – говорится в сообщении.

14 сентября стало известно, что Любшин попал в Боткинскую больницу. Представители Московского Художественного театра имени А. П. Чехова (МХТ) заявили, что артист чувствует себя нормально, а в больницу он попал из-за проблем, связанных с давлением.

В конце августа сообщалось о госпитализации актрисы и народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной, ей поставили диагноз "энцефалопатия". Затем медики якобы перевели ее в элитный оздоровительный комплекс в Подмосковье, где Голубкина продолжила лечение.

Позже информацию о госпитализации артистки опровергла ее дочь, заявив, что Голубкина находится дома. По ее словам, актриса проходила плановое лечение и она чувствует себя хорошо.

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