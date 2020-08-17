Шапошников выразил соболезнования в связи со смертью Николая Губенко

Фото: ТАСС/Николай Малышев и Валадимир Мусаэльян
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста РСФР Николая Губенко. Об этом говорится на сайте Московской государственной думы.
"Ушел из жизни Николай Николаевич Губенко – наш коллега, наставник и учитель. Выдающийся государственный и общественный деятель, истинный патриот, талантливый актер и режиссер" – рассказал Шапошников.
Он отметил, что Губенко был выдающимся человеком, который многое сделал для страны и отечественной культуры. Депутат подчеркнул, что на счету народного артиста находятся десятки успешных ролей в кино и театрах, также им были написаны сценарии к фильмам.
"Жизненный путь Губенко неразрывно связан с искусством. Человек чести и слова, принципиальный, бескорыстный и бесконечно преданный своим идеалам он служил людям и своему Отечеству. С 80-х годов Губенко занимал высокие государственные посты", – добавил депутат.
Народный артист РСФСР, депутат Московской городской думы Николай Губенко ушел из жизни 16 августа. Ему было 78 лет.
Губенко родился в Одессе в 1941 году. В 60-х годах он переехал в Москву и поступил на актерский факультет ВГИКа, после окончания был принят в труппу Театра на Таганке.
В 1964 году артист дебютировал в кино в фильме "Застава Ильича". Советский и российский актер театра и кино был основателем и художественный руководителем театра "Содружество актеров Таганки".
Губенко – последний министр культуры СССР, депутат Госдумы (1995–2003) и Мосгордумы (2005–2020).
Умер народный артист и депутат Мосгордумы Николай Губенко
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