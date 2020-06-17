Телеканал Москва 24 и сервис Оkko превратят вашу гостиную в концертный зал "Шоу ON"

Фото: Зинаида Илюхина

Телеканал Москва 24 и мультимедийный сервис Оkko объединились для создания совместной платформы развлечений, получившей название "Шоу ON".

Ежегодно Москва 24 проводит и показывает концерты на крыше из самого центра столицы. Этим летом телеканал решил не отступать от традиции и подарить зрителям атмосферу live-концертов сервиса Okko.

На телеканале можно будет увидеть выступления популярных рок- и поп-звезд. Речь идет о Диане Арбениной, Ёлке, Леониде Агутине, Григории Лепсе, Варваре, группе "Ария", Александре Иванове и группе "Рондо", Ильдаре Абдразакове и Игоре Бутмане.

Главный продюсер АО "Москва Медиа" Дмитрий Грачев рассказал о коллаборации с Okko. По его словам, "Шоу ON" – крайне качественный и конкурентный продукт, сделанный не по привычным телевизионным стандартам.

"Он подходит Москве 24 не только по стилю и содержанию, но и по духу. Полагаю, что в дальнейшем мы сможем совместно реализовать более сложные, но не менее интересные и актуальные проекты", – подчеркнул Грачев.

В свою очередь, генеральный директор мультимедийного сервиса Okko Яна Бардинцева отметила, как для них важно взаимодействовать с пользователем через все доступные каналы коммуникации.

"В наше время современный человек постоянно находится в "информационном шуме", а бренды ведут борьбу за его внимание. Благодаря нашему партнерству мы открываем еще один глобальный канал коммуникации со зрителем и рады, что теперь он сможет насладиться эксклюзивным контентом мультимедийного сервиса Okko в эфире телеканала Москва 24", – заключила она.

"Шоу ON" будут транслировать на Москве 24 каждую субботу в 22:15.

Уникальное в современной медиаотрасли сотрудничество, объединяющее онлайн-платформу и эфирный телеканал, направлено на совместное наращивание аудитории и трансляцию качественного контента.