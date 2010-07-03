У вокалиста Megadeth Дэйва Мастейна диагностировали рак горла

У гитариста и вокалиста американской группы Megadeth Дэвида Мастейна диагностировали онкологическое заболевание горла. Об этом музыкант сообщил на сайте группы.

"У меня диагностирован рак горла… Я тесно работаю с врачами, и мы уже наметили план лечения, который, по их мнению, имеет 90% шансов оказаться успешным", – написал 58-летний Мастейн.

В связи с болезнью вокалиста группа будет вынуждена отменить почти все выступления в 2019 году.

Megadeth образовалась в 1983 году после того, как Мастейна уволили из группы Metallica. Коллектив прекращал существование с 2002 по 2004 годы.

На счету группы пять платиновых и семь золотых альбомов. Коллектив также восемь раз номинировался на премию "Грэмми" как лучший хэви-метал-коллектив.

Megadeth входит в "большую четверку" трэш-метала вместе с группами Metallica, Anthrax и Slayer. Группа продала более 50 миллионов копий альбомов.

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