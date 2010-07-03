Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

17 июня, 22:40

У вокалиста Megadeth Дэйва Мастейна диагностировали рак горла

культура за рубежом

17 июня, 22:40

Поделиться в социальных сетях:

У гитариста и вокалиста американской группы Megadeth Дэвида Мастейна диагностировали онкологическое заболевание горла. Об этом музыкант сообщил на сайте группы.

"У меня диагностирован рак горла… Я тесно работаю с врачами, и мы уже наметили план лечения, который, по их мнению, имеет 90% шансов оказаться успешным", – написал 58-летний Мастейн.

В связи с болезнью вокалиста группа будет вынуждена отменить почти все выступления в 2019 году.

Megadeth образовалась в 1983 году после того, как Мастейна уволили из группы Metallica. Коллектив прекращал существование с 2002 по 2004 годы.

На счету группы пять платиновых и семь золотых альбомов. Коллектив также восемь раз номинировался на премию "Грэмми" как лучший хэви-метал-коллектив.

Megadeth входит в "большую четверку" трэш-метала вместе с группами Metallica, Anthrax и Slayer. Группа продала более 50 миллионов копий альбомов.

Несколько дней назад умер бывший солист Мариинского театра, участник музыкального проекта "Голос" Алексей Сафиулин. Ему было 44 года. Причина смерти – сердечный приступ.

Читайте также

культура за рубежом

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика