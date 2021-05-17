Москва 24: как в столице отметят Дни Карелии и Коми

Фото: РИА Новости/Илья Тимин

18 мая в информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция "О предстоящих Днях республики Карелия и Днях республики Коми в Москве".

О программе праздничных мероприятий расскажут:



руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков;

исполняющий обязанности постоянного представителя республики Коми при президенте Российской Федерации Елена Васильева;

исполняющий обязанности министра культуры, туризма и архивного дела республики Коми Константин Баранов;

заместитель главы Республики Карелия, руководитель администрации главы республики Карелия Татьяна Игнатьева.

Смотрите трансляцию 15 мая в 15:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.