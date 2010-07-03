Театр Станиславского и Немировича-Данченко открывает выставку к юбилею главного художника

Фото: предоставлено пресс-службой театра

Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко представляет выставку к юбилею Владимира Анатольевича Арефьева.

Владимир Арефьев – художник, без которого невозможно представить новейшую историю Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Более 25 лет он является главным художником театра, где им оформлены более 30 спектаклей, кроме того, он – один из авторов цветового решения интерьеров театра после реконструкции 2003–2006 годов. Также по его эскизу создан современный раздвижной занавес.

Так совпало, что юбилей Владимира Арефьева проходит в юбилейный для театра сезон – коллектив организовывает необъятную по масштабам выставку творчества художника. Впервые единовременно будут выставлены 264 (!) работы – эскизы костюмов и декораций, а также макеты к спектаклям. Экспозиция будет разделена между двумя пространствами – графические работы будут представлены в залах открытого и закрытого музеев, а элементы декорационного оформления спектаклей (бамбуковый лес из "Так поступают все женщины", люстры из "Войны и мира", тетраподы из "Медеи", массивный ствол дерева из "Енуфы", носорог из "Влюбленного дьявола") будут выставлены в Атриуме театра, образуя тотальную инсталляцию.

Выставка продлится до конца юбилейного сезона.

Вернисаж состоится в Атриуме театра в 17:00.