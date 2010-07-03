"Дикая Мята" объявила ночную программу

Фото: предоставлено организаторами

Организаторы анонсировали подробности ночной программы фестиваля "Дикая Мята", который в этом году пройдет 28–30 июня. Ночная программа начнется на сцене TITANA в 23:00 и продлится до трех часов ночи 28 и 29 июня.

Одним из самых ожидаемых событий на электронной сцене "Дикой Мяты" станет Faithless DJ Set – выступление Sister Bliss, основательницы Faithless, со специальной программой. Также в эту ночь на сцену TITANA поднимется KIRARA – одна из самых популярных корейских диджеев. Это будет ее первое выступление в России. Закроет первую ночь фестиваля группа Cut’N’Bass – одни из самых ярких представителей андеграунд-сцены Тель-Авива.

29 июня электронный блок впечатляет не меньше: на сцене TITANA выступит Дельфин со специальным фестивальным сетом (это будет его дебют на "Дикой Мяте"), голландцы EUT, одна из лучших русских электронных групп OLIGARKH и молодая звезда с норвежскими корнями Эрика Лундмоен, которая, выпустив на днях свой первый альбом, сразу вошла в тройку самых востребованных артистов российского iTunes.

Ночная программа будет состоять не только из электроники: в ночь с 28 на 29 июня на сцене SIRENA поздним вечером выступят легендарные шотландские рокеры Primal Scream! Этой ночью Баста представит на "Дикой Мяте" уникальную живую программу, а в полночь Zventa Sventana исполнит песни из нового альбома "Мужа дома нету".

Фото: предоставлено организаторами

На сцене Willy Boys Club после 23:00 прозвучит отборный блюз-рок от уроженца Техаса Джеймса Лега, а группа "Тинтал" представит новый альбом "Дикий Танец". Также в эту ночь состоится первое российское выступление испанского мультиинструменталиста Vurro.

Ночью 29 июня на сцене SIRENA выступит легендарный Борис Гребенщиков и группа "Аквариум", а также Нейромонах Феофан с "древнерусским драм-н-бэйсом". На сцене Willy Boys Club выступят "оппозиционеры" современной музыкальной сцены Shortparis и французские романтики The Blind Suns. Там же после часа ночи группа "Тараканы!" даст оглушительное ночное шоу – после акустического выступления 2017 года поклонники фестиваля требовали полноценный "тяжелый" сет, и в этом году организаторы исполнят просьбу зрителей.

Всего на фестивале выступит 100 артистов.