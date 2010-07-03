Пострадавшую в ДТП певицу МакSим могут выписать 20 мая

Фото: ТАСС/Анна Салынская

Певицу МакSим, попавшую в больницу после ДТП за границей, выпишут 20 мая, сообщает Агентство "Москва".

Директор артистки Маргарита Соколова рассказала, что самочувствие МакSим улучшилось.

"Она чувствует себя хорошо. Скоро будет дома. Я думаю, что в понедельник, 20 мая, ее уже выпишут", – сказала она.

23 апреля певица ехала в аэропорт. В какой-то момент у машины лопнуло колесо. Затем автомобиль занесло на мокрой дороге, и он вылетел в кювет. МакSим находилась на заднем сиденье и была пристегнута ремнем безопасности.

Уже в больнице медики выяснили, что, помимо ушибов и гематом, у нее начался воспалительный процесс. Сейчас жизнь артистки вне опасности, врачи отмечают улучшение ее состояния.

В момент аварии жизненно-важные органы певицы не были задеты. Некоторое время МакSим находилась в реанимации, после чего ее перевели в обычную палату.