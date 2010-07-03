Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

11:48

Пострадавшую в ДТП певицу МакSим могут выписать 20 мая

культура

11:48

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Анна Салынская

Певицу МакSим, попавшую в больницу после ДТП за границей, выпишут 20 мая, сообщает Агентство "Москва".

Директор артистки Маргарита Соколова рассказала, что самочувствие МакSим улучшилось.

"Она чувствует себя хорошо. Скоро будет дома. Я думаю, что в понедельник, 20 мая, ее уже выпишут", – сказала она.

23 апреля певица ехала в аэропорт. В какой-то момент у машины лопнуло колесо. Затем автомобиль занесло на мокрой дороге, и он вылетел в кювет. МакSим находилась на заднем сиденье и была пристегнута ремнем безопасности.

Уже в больнице медики выяснили, что, помимо ушибов и гематом, у нее начался воспалительный процесс. Сейчас жизнь артистки вне опасности, врачи отмечают улучшение ее состояния.

В момент аварии жизненно-важные органы певицы не были задеты. Некоторое время МакSим находилась в реанимации, после чего ее перевели в обычную палату.

Читайте также

культура

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика