Занятия в новых мастерских в Третьяковке на Крымском Валу начнутся осенью

В сентябре-октябре начнутся занятия в творческих мастерских, которые откроются в субботу, 18 мая, в здании Третьяковской галереи на улице Крымский Вал, сообщила Агентству "Москва" заместитель гендиректора по научно-просветительской работе галереи Марина Эльзессер.
"Мы открываем сейчас онлайн-продажу абонементов и с 19 мая записываем на летние, очень короткие интенсивные курсы – это будут наши пилотные программы, на которых мы обкатаем те методики, которые собираемся использовать в наших образовательных программах в новом учебном году", – сказала Эльзессер.
По ее словам, мастерские оборудованы под определенные творческие работы. Занятия будут вести педагоги Третьяковской галереи, а также приглашенные художники.
Отмечается, что откроются мастерская живописи, печатной графики, скульптуры, мультимедиа.
Записаться на занятия могут все желающие. В день открытых дверей 18 мая посетители смогут познакомиться с программой мастерских и принять участие в открытых мастер-классах, а с 19 мая откроется запись на курс.
Ранее сообщалось, что 8 сентября в Музее архитектуры имени Щусева работает выставочный проект "Эпоха модерна". Посетителей ждет масштабная культурно-образовательная программа.
Для гостей подготовили пешеходные прогулки по Москве, лекции, экскурсии, творческие занятия, концерты и театральные постановки. В музее представят чертежи и рисунки зданий ГУМа, Мосгордумы, а также макет конструкции купола храма Христа Спасителя архитектора Константина Тона.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.