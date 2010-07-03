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09:22

Занятия в новых мастерских в Третьяковке на Крымском Валу начнутся осенью

культура образование

09:22

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В сентябре-октябре начнутся занятия в творческих мастерских, которые откроются в субботу, 18 мая, в здании Третьяковской галереи на улице Крымский Вал, сообщила Агентству "Москва" заместитель гендиректора по научно-просветительской работе галереи Марина Эльзессер.

"Мы открываем сейчас онлайн-продажу абонементов и с 19 мая записываем на летние, очень короткие интенсивные курсы – это будут наши пилотные программы, на которых мы обкатаем те методики, которые собираемся использовать в наших образовательных программах в новом учебном году", – сказала Эльзессер.

По ее словам, мастерские оборудованы под определенные творческие работы. Занятия будут вести педагоги Третьяковской галереи, а также приглашенные художники.

Отмечается, что откроются мастерская живописи, печатной графики, скульптуры, мультимедиа.

Записаться на занятия могут все желающие. В день открытых дверей 18 мая посетители смогут познакомиться с программой мастерских и принять участие в открытых мастер-классах, а с 19 мая откроется запись на курс.

Ранее сообщалось, что 8 сентября в Музее архитектуры имени Щусева работает выставочный проект "Эпоха модерна". Посетителей ждет масштабная культурно-образовательная программа.

Для гостей подготовили пешеходные прогулки по Москве, лекции, экскурсии, творческие занятия, концерты и театральные постановки. В музее представят чертежи и рисунки зданий ГУМа, Мосгордумы, а также макет конструкции купола храма Христа Спасителя архитектора Константина Тона.

культура образование

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