В Аквакомплексе "Лужники" пройдет вечеринка Aqua Fest

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Аквакомплексе "Лужники" 25 марта пройдет вечеринка Aqua Fest. Как сообщили организаторы, планируется, что мероприятие станет ежегодным.

Посетители смогут не только плескаться в бассейнах и кататься на водных горках, но и послушать выступления популярных артистов и даже потанцевать. Перед гостями Аквакомплекса выступят Митя Фомин, Согдиана, Дмитрий Колдун, Маша Вебер, группа "Винтаж", Виктория Дайнеко, Emma M, TSOY, Влад Топалов, Dino MC, Артем Кид, а также участники шоу "Голос": Влади Блайберг, Торнике Квитатиани и Даниил Буранов.

Помимо выступления артистов, в день мероприятия пройдет большой розыгрыш призов от партнеров Аквакомплекса, среди которых годовые карты в Crocus Fitness, Академию бокса, серф-клуб Nalu BaloO и многое другое!



Концертная программа продлится два часа: с 20:00 до 22:00. Билеты можно приобрести в кассах и на сайте Аквакомплекса.



Ограничение по возрасту: 14+