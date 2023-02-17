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16:23

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Москва онлайн: Константин Хабенский расскажет о праздновании юбилея МХТ имени Чехова

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

20 февраля в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная 125-летию МХТ имени Чехова, 80-летию Школы-студии МХАТ и вековому юбилею Музея МХАТ.

О праздничных мероприятиях и новых проектах будут рассказывать:

  • художественный руководитель, директор МХТ имени Чехова, народный артист РФ Константин Хабенский;
  • ректор Школы-студии МХАТ, народный артист РФ Игорь Золотовицкий;
  • директор Музея МХАТ Софья Грачева.

Смотрите прямую трансляцию 20 февраля в 13:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

культураМосква онлайн

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