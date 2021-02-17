Фото: instagram.com/sorenatik

Гостем "The City. Говорим" станет fashion-директор журнала Tatler Рената Харькова. Эфир пройдет в ночь на четверг, 18 февраля, на телеканале Москва 24.

Вместе с Ренатой ведущий программы "The City. Говорим" Павел Ососвцов попытается разобраться, на чем модные дома зарабатывают, а какие коллекции нужны им лишь для подиума; убивает ли логомания настоящую моду и какую роль в индустрии играют глянцевые журналы.

Включайте "The City. Говорим" в 0:10 на телеканале Москва 24.