В основной конкурс февральского Берлинале включили 23 картины

В основной конкурс 69-го Берлинского кинофестиваля включены 23 картины из 25 стран, сообщает "Интерфакс".
Фильмом открытия станет картина режиссера Лоне Шерфиг The Kindness of Strangers. 20 фильмов покажут на фестивале впервые. Кроме того, в основном конкурсе принимают участие семь картин женщин-режиссеров.
В частности, в конкурс добавлена картина французского классика Андре Тешине Farewell to the Night с Катрин Денев, комедия "Власть" Адама МакКея с Кристианом Бейлом, работа Чжана Имоу "Одна секунда" и другие.
Во вторую по значимости программу Берлинале "Панорама" вошла российская картина Александра Горчилина "Кислота". Еще российская работа представлена в программе "Форум". Речь идет о фильме Александра Золотухина "Мальчик русский". Это история о простом деревенском парне, ушедшем в 1916 году добровольцем на войну и в первом же бою потерявшем зрение.
69-й Берлинский кинофестиваль пройдет с 7 по 17 февраля. Символ фестиваля – медведь. В этом году на постерах показаны люди в костюмах медведя, символизируя то, что за символом-медведем и фестивалем всегда стоят реальные люди.
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