Мединский обругал рецензии критиков на фильм "Т-34"

Фото: кадр из фильма "Т-34", режиссер Алексей Сидоров

Министр культуры РФ Владимир Мединский возмущен отзывами критиков о фильме "Т-34". Об этом он сообщил во время первого заседания рабочей группы по подготовке мероприятий, посвященных 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма, передает Агентство "Москва".

Он отметил, что читать некоторые отрицательные отклики возмутительно, а людей, оставивших их, он назвал псевдокинокритиками и историками-любителями. Саму картину он считает феерически успешной.

По словам Мединского, упреки в основном относятся к финалу картины, который называют голливудским. При этом министр подчеркнул, что ни разу не слышал подобных откликов по поводу, например, картины "Спасти рядового Райана".

"Я не слышал ни одного отклика кинокритиков по поводу "Спасти рядового Райана", чего не было ни разу в истории, фэнтези 100%, но классно сделано, с полным американским патриотизмом. А себя показать мы значит не должны?" – заявил он.

Фильм "Т-34" вышел в прокат 1 января. Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский дал совет смотреть картину с детьми. Сам он ознакомился с кинолентой вместе с сыном.

По итогам первого уик-энда 2019 года картина собрала 721,5 миллиона рублей. К настоящему моменту фильм собрал уже более 1,8 миллиарда рублей.