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13:48

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Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную открытию театра "Маска"

Фото: mdmpalace.ru

17 ноября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная открытию в Московском дворце молодежи нового театрального пространства "Маска".

Об архитектурных и технологических особенностях нового театра, его программе и многом другом будут рассказывать:

  • председатель попечительского совета Директорской ложи театров Москвы, заместитель председателя Мосгордумы Степан Орлов;
  • глава Директорской ложи театров Москвы, директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер;
  • генеральный директор ассоциации "Столичный цех деятелей культуры" Лев Ланцман;
  • председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы, художественный руководитель "Театра Луны" Евгений Герасимов;
  • художник Никас Сафронов;
  • советник генерального директора МДМ по связям с общественностью Екатерина Шипова.

Смотрите прямую трансляцию 17 ноября в 16:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

культурапресс-конференция

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