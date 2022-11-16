13:48События
Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную открытию театра "Маска"
Фото: mdmpalace.ru
17 ноября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная открытию в Московском дворце молодежи нового театрального пространства "Маска".
Об архитектурных и технологических особенностях нового театра, его программе и многом другом будут рассказывать:
- председатель попечительского совета Директорской ложи театров Москвы, заместитель председателя Мосгордумы Степан Орлов;
- глава Директорской ложи театров Москвы, директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер;
- генеральный директор ассоциации "Столичный цех деятелей культуры" Лев Ланцман;
- председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы, художественный руководитель "Театра Луны" Евгений Герасимов;
- художник Никас Сафронов;
- советник генерального директора МДМ по связям с общественностью Екатерина Шипова.
Смотрите прямую трансляцию 17 ноября в 16:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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