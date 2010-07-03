На советских военных захоронениях США собрали землю для акции "Дорога памяти"

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На захоронениях советских военнослужащих в США была набрана земля для отправки в Россию в рамках акции "Дорога памяти". Проект запустили в преддверии празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщает ТАСС.

"В мемориальных мероприятиях приняли участие российские дипломаты, военно-воздушный атташе при посольстве России, сотрудники представительства Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в США, российские соотечественники и американские граждане", — рассказали в министерстве обороны РФ.

На территории США в настоящее время зарегистрированы два места, где покоятся останки советских солдат — кладбище "Форт Ричардсон" на Аляске, где похоронены 14 граждан СССР и кладбище "Эвергрин Вашелли" в Сиэтле, на котором похоронили краснофлотца Михаила Анисимова.

Собранную на захоронениях землю направят в Москву, она будет размещена в мемориальном комплексе Главного храма Вооруженных сил России, который откроется в военно-патриотическом парке культуры и отдыха "Патриот" в 2020 году.

В пятницу, 15 ноября, стало известно, что волонтеров к празднованию 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне начнут готовить в феврале-марте 2020 года. Регистрация в волонтерский корпус уже открыта.

