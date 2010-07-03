Сочинский международный кинофестиваль SIFFA открыли фильмом Мохи Кондура

Сочинский международный кинофестиваль SIFFA открыли показом фильма "Пленница" Мохи Кондура и выступлениями звезд российского и зарубежного кино. Об этом сообщили РИА Новости.

"И мы продолжаем (четвертый год)… Я очень горжусь. У нас очень профессиональное звездное жюри. Никак не буду на них влиять. Они будут принимать абсолютно честные решения. Наш кинофестиваль считаем открытым", — объявила президент фестиваля Любовь Балагова-Кандур.

Серию кинопоказов и встреч в Сочи традиционно проводят при поддержке министерства культуры РФ, министерства культуры Краснодарского края, администрации города Сочи, Россотрудничества в Великобритании.

В 2019 году на фестивале представят 50 фильмов. В конкурсную программу вошла лишь часть картин: 10 полнометражных, 12 короткометражных и 8 документальных фильмов. Жюри распределит их по 12 номинациям.

Ранее стало известно, что российский режиссер Кантемир Балагов получил премию 30-го Стокгольмского фестиваля Stockholm Impact Award за фильм "Дылда".

