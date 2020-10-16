Лоза удивился благодарности за заслуги от Путина

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Юрий Лоза удивился объявленной благодарности от Владимира Путина. Музыкант отметил, что логичнее было бы вручить ему звание заслуженного артиста, на которое он был выдвинут год назад.

"Президенту спасибо, конечно же", – сказал Лоза РИА Новости. При этом музыкант указал, что у него уже год как подготовлены документы на звание "Заслуженного артиста".

"Вот если бы президенту документы на звание "Заслуженный артист" предложили подписать, было бы логичнее, как мне кажется", – добавил Лоза.

По мнению исполнителя, получение благодарности свидетельствует о том, что "с точки зрения российской̆ культуры ничего более грамоты я не достоин".

Президент России объявил благодарность Лозе за заслуги в развитии отечественной̆ культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Певец, композитор, поэт-песенник родился в 1954 году в Свердловске (ныне – Екатеринбург). Лоза играл группах "Интеграл" и "Зодчие", а затем начал сольную карьеру. Он автор известной песни "Плот".

Ранее Лоза представил доказательства того, что Земля плоская. Он отметил, что его на формирование тезисов вдохновила книга Эрика Дюбэй "200 доказательств того, что Земля не шар".