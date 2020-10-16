Лоза удивился благодарности за заслуги от Путина

Фото: ТАСС/Александр Карпушкин
Юрий Лоза удивился объявленной благодарности от Владимира Путина. Музыкант отметил, что логичнее было бы вручить ему звание заслуженного артиста, на которое он был выдвинут год назад.
"Президенту спасибо, конечно же", – сказал Лоза РИА Новости. При этом музыкант указал, что у него уже год как подготовлены документы на звание "Заслуженного артиста".
"Вот если бы президенту документы на звание "Заслуженный артист" предложили подписать, было бы логичнее, как мне кажется", – добавил Лоза.
По мнению исполнителя, получение благодарности свидетельствует о том, что "с точки зрения российской̆ культуры ничего более грамоты я не достоин".
Президент России объявил благодарность Лозе за заслуги в развитии отечественной̆ культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
Певец, композитор, поэт-песенник родился в 1954 году в Свердловске (ныне – Екатеринбург). Лоза играл группах "Интеграл" и "Зодчие", а затем начал сольную карьеру. Он автор известной песни "Плот".
Ранее Лоза представил доказательства того, что Земля плоская. Он отметил, что его на формирование тезисов вдохновила книга Эрика Дюбэй "200 доказательств того, что Земля не шар".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: