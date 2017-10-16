Крупнейший фестиваль дикой природы "Золотая черепаха" открылся в Москве

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Крупнейший в мире фестиваль дикой природы "Золотая черепаха" открылся в столице. Мероприятие приурочено к Году экологии в России.

Центральным событием программы станет выставка финалистов конкурса фотографий дикой природы. Экспозиция состоит более чем из 250 работ, она разбита на три секции. В каждой представлены снимки животных или природных объектов, связанных с одной из стихий – землей, водой и воздухом.

В 2017 году на конкурс поступило рекордное число заявок – более 2,5 тысячи из 92 стран мира, сообщает газета "Известия". Оценивались и уникальность кадра, и новые подходы к фотографированию, и биологическое разнообразие. В жюри конкурса работал специальный технический эксперт, оценивающий снимки на предмет фотошопа: допускалась лишь минимальная обработка фотографий.

Был и специалист по этике обращения с животными. Он следил, не нарушались ли правила взаимодействия с объектами съемки. Это связано со случаями, когда ради хорошего кадра авторы бывают агрессивны по отношению к животным, чего экологический проект не допускает.

Среди фотографий-победителей можно увидеть не только забавных животных, но и извержение Ключевского вулкана на Камчатке, а также красоту Млечного пути. В этом году кураторы проекта отошли от традиционного формата, превратив выставку в интерактивное путешествие. Посетители могут надеть специальные очки и заглянуть в пасть ко льву в 3D-кинотеатре, пройти обучающие программы, поучаствовать в мастер-классах. Все потраченные посетителями средства пойдут на благотворительность.

Выставка открыта в Экспоцентре на Красной Пресне (павильон 7.1) до 5 ноября. К открытию фестиваля приурочена также выставка "Заповедная Россия" в парке "Зарядье", которая заработает 16 октября. Москвичи и гости столицы смогут увидеть природу страны и уникальные кадры из жизни диких животных. Посмотреть снимки можно будет по 31 октября. Экспозиция доступна в часы работы парка – с 14:00 до 22:00 в понедельник и с 10:00 до 22:00 в остальные дни. Вход бесплатный.