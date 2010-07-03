Чиновница пожаловалась на Шнурова в полицию за мат на концерте

Работник Минкультуры написала заявление в полицию из-за мата на концерте группы "Ленинград" в Ростове-на-Дону.
Она пожаловалась на нецензурную лексику в песнях. Как передает РИА Новости, по данному факту будет проводиться проверка.
Ранее сообщалось, что заявление в полицию поступило от специалиста Минкультуры России по Югу и Кавказу. Уточнялось, что Сергей Шнуров 4 часа прилюдно употреблял ненормативную лексику. В управления министерства культуры РФ по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам заявили, что ответят на запрос по данной теме в течение пяти рабочих дней.
Выступление группы на стадионе "Ростов Арена" состоялось 13 сентября. Лидер "Ленинграда" отметил, что мероприятие собрало 45 тысяч человек.
Ранее Шнуров предложил разрешить использование нецензурной лексики в российских фильмах. По мнению музыканта, язык должен использоваться в полном объеме.
Артист высказался и за отмену процедуры выдачи прокатных удостоверений на фильмы. Он добавил, что кино в России лицензируется, а вся остальная деятельность культуры – нет.
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