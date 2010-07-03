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03:27

Считавшийся утраченным фильм Дзиги Вертова выйдет в прокат

культура кино досуг

03:27

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Фото: YouTube/Turtle Trailers

В России 12 сентября спустя сто лет после создания впервые выйдет в прокат восстановленный фильм советского режиссера Дзиги Вертова "Годовщина революции".

Как сообщает сайт "Каро.Арт", картина будет идти во всех кинотеатрах сети в Москве, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Самаре, Санкт-Петербурге, Сургуте и Тюмени.

Предпрокатный показ в столице состоится 6 сентября. Он пройдет в киноцентре "Октябрь" под живую музыку в исполнении известного тапера Филиппа Чельцова.

Свой дебютный фильм Дзига Вертов смонтировал в 1918 году к первой годовщине Октябрьской революции из хроники киножурналов "Свободная Россия" и "Кино-неделя".

Почти сто лет "Годовщина революции" считалась утраченной и лишь в прошлом году была восстановлена историком кино Николаем Изволовым.

Премьера состоялась на фестивале документального кино в Амстердаме в 2018 году. В России ленту впервые показали на Московском кинофестивале в 2019 году.

Ранее стало известно, что в День памяти Виктора Цоя в кинотеатры вернулся культовый фильм "Игла". Лента режиссера Рашида Нугманова вышла в советский прокат в 1989 году.

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культура кино досуг

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