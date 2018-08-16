Умерла сыгравшая в "Крестном отце" супругу дона Корлеоне актриса

Фото: en.wikipedia.org
В США скончалась актриса Моргана Кинг, сыгравшая жену дона Карлеона в фильме "Крестный отец", сообщает "Газета.ру".
Американская джазовая певица и актриса умерла в своем доме в Калифорнии. Ей было 87 лет.
Как сообщают СМИ, Кинг ушла из жизни 22 марта, однако известно об этом стало только 12 августа. По некоторым данным, причиной смерти актрисы стало онкологическое заболевание.
В 1964 году Кинг номинировали на музыкальную премию "Грэмми" в категории "Лучший новый артист". За свою жизнь она записала более 30 студийных альбомов.
При этом наибольшую известность она получила по роли Кармелы Корлеоне в "Крестном отце" и "Крестном отце 2".
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