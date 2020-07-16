Худрук МХТ имени Чехова Женовач опроверг конфликт в труппе

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Художественный руководитель МХТ имени Чехова Сергей Женовач опроверг информацию о конфликте в труппе.

По его словам, в театре прошел сбор артистов перед началом репетиций после четырехмесячного перерыва.

"Не было никаких конфликтов, был живой диалог, люди высказывались", – сказал Женовач ТАСС. Он также добавил, что открытие сезона пройдет 7 сентября, тогда планируется объявление планов на сезон.

Ранее СМИ сообщили, что артисты выступили с критикой руководства театр. В частности, они говорили об отсутствии планов и стагнации.

Среди выступающих перечислены Наталья Тенякова, Андрей Бурковский, Кристина Бабушкина, Ксения Лаврова-Глинка, Филипп Янковский.

Ранее стало известно, что Гоша Куценко будет новым партнером Юлии Высоцкой в обновленной версии спектакля Андрея Кончаловского "Сцены из супружеской жизни".

Раньше в постановке во МХАТ имени Горького был задействован актер Александр Домогаров. Новый состав спектакля зрители смогут увидеть на Большой сцене МХАТ 2 октября.