Худрук МХТ имени Чехова Женовач опроверг конфликт в труппе

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
Художественный руководитель МХТ имени Чехова Сергей Женовач опроверг информацию о конфликте в труппе.
По его словам, в театре прошел сбор артистов перед началом репетиций после четырехмесячного перерыва.
"Не было никаких конфликтов, был живой диалог, люди высказывались", – сказал Женовач ТАСС. Он также добавил, что открытие сезона пройдет 7 сентября, тогда планируется объявление планов на сезон.
Ранее СМИ сообщили, что артисты выступили с критикой руководства театр. В частности, они говорили об отсутствии планов и стагнации.
Среди выступающих перечислены Наталья Тенякова, Андрей Бурковский, Кристина Бабушкина, Ксения Лаврова-Глинка, Филипп Янковский.
Ранее стало известно, что Гоша Куценко будет новым партнером Юлии Высоцкой в обновленной версии спектакля Андрея Кончаловского "Сцены из супружеской жизни".
Раньше в постановке во МХАТ имени Горького был задействован актер Александр Домогаров. Новый состав спектакля зрители смогут увидеть на Большой сцене МХАТ 2 октября.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: