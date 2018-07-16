Эмир Кустурица экранизирует произведения Лермонтова и Айтматова

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Режиссер Эмир Кустурица планирует экранизировать роман "Герой нашего времени" Михаила Лермонтова и повесть "Белое облако Чингисхана" Чингиза Айтматова, передает RT.
Он рассказал, что в первой картине речь пойдет о современности. По словам Кустурицы, произведение дает возможность показать современность через главного героя и меняющееся окружение.
"Надеюсь, что картина выйдет на русском языке с участием кого-то, кто будет вести нас через войну – в Сирии или в Ливии, – чтобы в фильме было все то, что есть в романе, но в современном нам контексте", – пояснил режиссер.
В ленте он хочет задействовать только российских актеров. Сейчас кандидатов на роли у него пока нет.
"Белое облако Чингисхана" Кустурица считает замечательной историей. Он напомнил, что в ней повествуют, как войско Чингисхана идет покорять Запад, который запрещает женщинам рожать детей в походе ради боеспособности воинов. Однако одна женщина нарушила правило, и ей грозит казнь.
Режиссер заявил, что не будет играть в этой картине. "Если не Чингисхана, то никого! Я больше играть не хочу", – констатировал он. Кустурица пояснил, что раньше снимался, в том числе и в своих лентах, потому что нуждался в деньгах. Сейчас же он делает это, чтобы привнести в фильм свои чувства и эмоции.
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