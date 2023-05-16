Прощание с Эдуардом Сагалаевым началось в Москве

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

В траурном зале Троекуровского кладбища началась церемония прощания с российским тележурналистом, президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ) Эдуардом Сагалаевым.

Гроб с телом покойного журналиста размещен в центре зала, рядом установлен его портрет.

Проститься с Сагалаевым пришли гендиректор Первого канала Константин Эрнст, глава Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) Олег Добродеев и председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев. Среди присутствующих на церемонии также числятся гендиректор "Военкино" Максим Ксензов, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, телеведущий Леонид Якубович, главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев и другие.

Эдуард Сагалаев умер 13 мая на 77-м году жизни. На протяжении всей своей жизни он занимался журналистикой.

Сагалаев являлся одним из основателей ТВ-6, был членом Академии российского телевидения. В 2018 году представитель СМИ получил звание "Заслуженный журналист Российской Федерации". Кроме того, в 1978 году Салагаев стал лауреатом Государственной премии СССР.

Владимир Путин, выражая соболезнования родным и близким Сагалаева, назвал его легендой и корифеем отечественной тележурналистики. Президент России обратил внимание на искренний и увлеченный труд журналиста, а также его верную службу призванию.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, вспоминая о покойном, сообщил, что талант Сагалаева помог сохранить баланс и новаторство в телеиндустрии. Он был эрудированным и тактичным человеком, выразил Лавров сочувствие близким журналиста.