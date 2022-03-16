Гостем "The City. Говорим" станет аниматор Дарина Шмидт

Фото: instagram.com/darina_shmidt
Гостем программы "The City. Говорим" на телеканале Москва 24 станет аниматор Дарина Шмидт. Эфир передачи пройдет в ночь с 16 на 17 марта, в 00:20.
Аниматор расскажет ведущей передачи Ренате Пиотровски об анимации и мультипликации в новой реальности. Какое будущее ждет российские мультфильмы? Смогут ли российские студии в обозримом будущем делать большую анимацию и что для этого нужно? На эти и другие вопросы Шмидт ответит в прямом эфире.
Ранее в программе "The City. Говорим" принимал участие киножурналист Давид Шнейдеров. В эфире Москвы 24 он рассказал, как режиссеру Барри Левинсону удалось предсказать будущее в фильме "Хвост виляет собакой", а также какие приемы из этой киноленты используют в реальности и сегодня.
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