Михаил Кокшенов опроверг информацию об ухудшении самочувствия

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Народный артист РФ Михаил Кокшенов опроверг информацию о резком ухудшении самочувствия, сообщает ТАСС.

Ранее в СМИ говорилось, что у артиста случился приступ на фоне низкого давления. Кокшенов отметил, что у него все хорошо, а все сообщения о приступе – обман.

"Не знаю, кто пустил эту "утку". Ничего не было. Михаил Михайлович в прекрасном состоянии", – подтвердила его сиделка Феруза, которая работает у артиста после его инсульта в 2017 году.

17 октября 81-летнего актера госпитализировали в Первую градскую больницу с подозрением на инсульт, МРТ подтвердила диагноз. Позже Кокшенова перевели в Центральную клиническую больницу управделами президента РФ. В ноябре к Кокшенову вернулась речь, позднее он начал есть и двигаться.

Михаил Кокшенов исполнил более 100 ролей в кино. Наиболее известен по фильмам "Женя, Женечка и "Катюша", "Даурия", "Не может быть!", "Самая обаятельная и привлекательная", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди". Также актер работал в столичных театрах.