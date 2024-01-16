16 января, 16:10Культура
Актер Герчаков объяснил вызов скорой помощи проблемой с давлением
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Российский актер Евгений Герчаков рассказал, что его госпитализировали в одну из столичных больниц из-за высокого артериального давления. Об этом сообщает "Газета.ру".
По его словам, на данный момент медики определяют диагноз, и как долго он будет лежать в больнице – неизвестно.
"Да, это правда, подскочило давление очень сильно. Я, в общем, здоровый парень-то, 75 лет не предел, правда? Мы его (диагноз. – Прим. ред.) определяем только", – рассказал Герчаков.
По данным источника издания "Московский комсомолец", у актера ухудшилось самочувствие утром 16 января. Он самостоятельно вызвал скорую помощь, указано в материале.
Герчаков сыграл в 50 картинах, среди которых "Ширли-мырли", "Бабушка легкого поведения", "Мама" и другие. Сейчас он служит в московском "Театре Луны".
Ранее сообщалось, что актриса театра и кино Ольга Яковлева была доставлена в московскую больницу. Затронув тему своего самочувствия, она сказала, что "пока неизвестно". Также врачи пока не сообщили о сроках выписки, добавила Яковлева.
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