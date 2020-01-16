Лучшие испанские танцоры фламенко представят свое шоу в Доме музыки

Фото: предоставлено организаторами
Балетная труппа Тито Осуны 24 января представит фламенко-шоу в Доме музыки. Концерт пройдет в рамках абонемента "Лучшие танцевальные шоу мира".
Труппа Ballet Flamenco Español была основана в 2017 году известным испанским хореографом и художником-постановщиком Тито Осуной. Став невероятно популярным за короткое время, сегодня коллектив выступает на лучших площадках мира – во Франции, Италии, США, Японии и Китае. В состав труппы входят солисты ведущих танцевальных коллективов Испании: Кристиан Перес – солист Национального балета; Бенджамин Лейва и Кармен Кой – из труппы Антонио Гадеса; Кармен Мансанера, Надя Паскуаль и Алехандра Родригес – солисты шоу Карлоса Сауры; Пабло Хрупкий и Кармен Авилес – солисты труппы Антонио Каналеса; Алехандро Родригес – ученик Сары Барас.
"В нашем коллективе нет главных солистов, это труппа, в которой каждый танцор важен по-своему. Каждый из них – звезда, и все они – солисты. Фактически, роль ведущего танцора переходит от одного к другому в зависимости от действия", – подчеркивает Осуна.
На предстоящем шоу танцоры познакомят зрителей с разными стилями испанского танцевального искусства. В программе вечера представлены следующие номера: "Болеро" – классический стилизованный танец на музыку Равеля; "Цапатеадо Моцарта" (навеянный образом венского классика); "Фламенко Live", в котором традиционное фламенко соединяется с современным. В калейдоскопе ритмов романтические чувственные композиции будут чередоваться с темпераментными мужскими импровизациями alegrias, а завершит концерт праздничный tangos y buleria, в котором задействован весь актерский состав. Особую зрелищность шоу придадут великолепные сценические костюмы и световой дизайн.
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