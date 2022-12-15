Лауреатов премии "Легенды Тавриды" назовут в Москве 22 декабря

Фото: пресс-служба арт-кластера "Таврида"

Лауреаты премии "Легенды Тавриды" станут известны 22 декабря в 19:00: торжественная церемония награждения впервые пройдет на льду – в саду "Эрмитаж".

На один вечер каток в "Эрмитаже" превратится в зимнюю "Тавриду". Праздничная церемония соберет на одной площадке экспертов, резидентов, организаторов и партнеров арт-кластера. Гости смогут прокатиться на коньках и погрузиться в сказку с парадом новогодних игрушек, интермедиями от артистов уличных театров и яркими перфомансами от резидентов.

"Мы третий год проводим премию, и в этот раз пробуем новый формат церемонии – собираем наших гостей на катке. Несмотря на торжественность церемонии, сохраним атмосферу семейного праздника, тепла и уюта, а сказочное оформление и наполнение площадки позволит передать предвкушение новогодних чудес и волшебства" – рассказала продюсер проекта Алена Ракитина.

"Легенды Тавриды" – премия-признание, которую учредили молодые деятели культуры и искусства – участники проектов арт-кластера "Таврида" для своих наставников и учителей. Это единственная в России премия, номинантов и победителей которой определяет творческая молодежь страны и таким образом выражает благодарность и признание выдающимся деятелям культуры и искусства за их вклад в профессиональный рост и самореализацию молодых творцов.

Победителей определяют путем закрытого голосования. Итоги оглашаются во время ежегодной торжественной церемонии. Лауреатам вручается памятная статуэтка, идею которой разработали резиденты и эксперты арт-кластера, вдохновляясь самым известным арт-объектом на площадке "Тавриды" в Крыму – скульптурой "Человек, смотрящий в море", символизирующим бесконечный творческий поиск.

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