Гостем "Ночной смены" станет актриса Александра Ребенок

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Гостем программы "Ночная смена" на телеканале Москва 24 в ночь на среду, 16 декабря, станет российская актриса и телеведущая Александра Ребенок.

Ведущая программы Кристина Курума поговорит с Александрой о работе с режиссером Константином Богомоловым, журналистском бэкграунде и о том, как научиться принимать свой возраст.

Смотрите эфир программы с Александрой Ребенок 16 декабря в 0:10 на телеканале Москва 24.

Ранее гостем "Ночной смены" стал голос студии "Кураж Бамбей" Денис Колесников.