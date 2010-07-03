Мировую премьеру произведения Антона Рубинштейна представят в Доме музыки

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К 190-летию со дня рождения Антона Рубинштейна пианисты Лесли Ховард (Австралия) и Лудовико Тронканетти (Италия) представят в Москве мировую премьеру "Фантазии композитора". Фортепианный дуэт впервые выступит в России.
22 ноября в Камерном зале Московского международного Дома музыки также прозвучат сочинения Ференца Листа, оказавшего значительное влияние на творчество русского композитора.
В Доме музыки дуэт Лесли Ховарда и Лудовико Тронканетти впервые исполнит "Фантазию", написанную для двух фортепиано. "Фортепианное творчество Рубинштейна обширно, но мало известно широкой публике, – говорит Тронканетти. – В его наследии и сегодня можно найти настоящие бриллианты, о которых до сих пор никто не знает. "Фантазия" для двух фортепиано – одна из них".
В этот вечер также прозвучат сочинения Ференца Листа – слушателей ждут один из вариантов знаменитого "Гексамерона" из неопубликованной рукописи великого романтика и другие произведения автора. Такой выбор программы отнюдь не случаен, ведь композиторов долгие годы связывали теплые дружеские отношения. Образ венгерского музыканта – пианиста, композитора и просветителя – не мог не повлиять на творчество его младшего товарища. Кроме того, Лист нередко исполнял в Европе сочинения молодого русского композитора, делал транскрипции его романсов и даже посвятил ему фортепианную фантазию.
Лесли Ховард – австралийский пианист, живая легенда мирового исполнительского искусства. На пороге своего 70-летия Лесли Ховард завершил свой беспрецедентный проект – выпустил 100-й альбом из полного собрания фортепианной музыки Ференца Листа. Именно благодаря Ховарду в XXI веке были найдены неизданные рукописи и появились новые публикации произведений Листа, а затем последовали мировые премьеры записей, в том числе совершенно не известных ранее пьес. Неутомимый исследователь и блестящий пианист, он удостоен всевозможных наград и почестей – записи в Книге мировых рекордов Гиннесса, шести премий Grands Prix du Disque, медали Св. Стефана и премии Pro Cultura Hungarica (за заслуги перед венгерской культурой). Президент Венгрии подарил Лесли Ховарду бронзовый слепок руки Листа.
Одним из лучших своих воспитанников и – что важнее всего – единомышленником Лесли Ховард считает Лудовико Тронканетти. Это позволило мэтру и молодому артисту объединиться в постоянный ансамбль и вот уже пять лет выступать с различными дуэтными программами по всему миру. Лудовико Тронканетти, в свою очередь, признается, что именно музыка Антона Рубинштейна занимает особое место в его творчестве. Так, для лейбла Classic Movement пианист решил записать все сольные сонаты русского композитора.
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