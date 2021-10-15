Дебютный сборник стихов Маяковского продали на аукционе за 1,3 млн рублей

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Дебютный сборник стихов Владимира Маяковского "Я", изданный в 1913 году тиражом 300 экземпляров, был продан на аукционе за 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аукционного дома "Литфонд".

"Книгу очень редко можно встретить на аукционах, но тот экземпляр, который представлен в "Литфонде", обладает музейным значением. Стартовая цена лота составляла 600 тысяч рублей. Однако в ходе торгов она выросла до 1,3 миллиона рублей", – говорится в сообщении.

На обложке книги изображен галстук по эскизу поэта, подкрашенный, вероятнее, рукой самого Маяковского. На форзаце экземпляра имеется дарственная надпись художника Льва Шехтеля архитектору Марии Мочальской.

Другая книга стихов Маяковского "Для голоса", оформленная художником Эль Лисицким в конструктивистском стиле и изданная в 1923 году в Берлине, ушла с молотка за рекордные 1,8 миллиона рублей при объявленной стартовой стоимости 180 тысяч рублей.

Ранее картину британского художника Бэнкси "Девочка с воздушным шаром", которую также называют "Любовь в мусорном баке", продали с аукциона за 18 миллионов 582 тысячи фунтов стерлингов. Участники аукциона втрое увеличили изначально заявленную сумму.