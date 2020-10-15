Музыкант Юрий Лоза получил благодарность от Путина

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Музыкант Юрий Лоза получил благодарность от Владимира Путина, сообщает "Газета.ру".

Деятелю культуры объявили благодарность за многолетнюю плодотворную деятельность. Также Лозу поблагодарили за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства.

В 2020 году исполнителю, известному по авторству песни "Плот", исполнилось 66 лет. В настоящий момент он регулярно выступает в качестве эксперта по музыкальным и эстрадным вопросам.

Ранее Лоза представил доказательства того, что Земля плоская. Он отметил, что его на формирование тезисов вдохновила книга Эрика Дюбэй "200 доказательств того, что Земля не шар". Также на его мнение повлияли знания его родственников, среди которых есть летчики и мореходы.