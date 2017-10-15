Рекордное количество заявок подали на конкурс "Московская реставрация"

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Рекордные 100 заявок подали в этом году в рамках конкурса на лучший проект в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия "Московская реставрация".

"Будут оцениваться работы по 45 отреставрированным объектам столицы", − цитирует Агентство "Москва" сообщение пресс-службы мэра и правительства столицы.

Уточняется, что жюри конкурса рассмотрит проекты реставрации Рождественского монастыря, усадьбы Остафьево, Киевского вокзала и еще нескольких десятков памятников культурного наследия, где проводились работы в 2016-м и 2017 годах.

Конкурсные работы будут соревноваться между собой в номинациях "За лучший проект реставрации и/или лучший проект приспособления к современному использованию", "За высокое качество ремонтно-реставрационных работ", а также "За лучшую организацию ремонтно-реставрационных работ" и "За научно-исследовательскую работу и/или научно-методическое руководство".

Имена лауреатов премии "Московская реставрация" станут известны 7 декабря. Помимо нее, будут вручены специальная премия и премия почетных реставраторов Москвы.