15 октября 2017, 16:36Культура
Рекордное количество заявок подали на конкурс "Московская реставрация"
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Рекордные 100 заявок подали в этом году в рамках конкурса на лучший проект в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия "Московская реставрация".
"Будут оцениваться работы по 45 отреставрированным объектам столицы", − цитирует Агентство "Москва" сообщение пресс-службы мэра и правительства столицы.
Уточняется, что жюри конкурса рассмотрит проекты реставрации Рождественского монастыря, усадьбы Остафьево, Киевского вокзала и еще нескольких десятков памятников культурного наследия, где проводились работы в 2016-м и 2017 годах.
Конкурсные работы будут соревноваться между собой в номинациях "За лучший проект реставрации и/или лучший проект приспособления к современному использованию", "За высокое качество ремонтно-реставрационных работ", а также "За лучшую организацию ремонтно-реставрационных работ" и "За научно-исследовательскую работу и/или научно-методическое руководство".
Имена лауреатов премии "Московская реставрация" станут известны 7 декабря. Помимо нее, будут вручены специальная премия и премия почетных реставраторов Москвы.