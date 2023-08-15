Российские кинематографисты снимут мультфильм по аналогии с "Тачками" с озвучкой политиков

Фото: кадр из мультфильма "Тачки"; режиссер – Джон Лассетер, Джо Рэнфтя; производство – Pixar Animation Studios

Авторы российского мультфильма "Копейка", героями которого будут машины, наподобие фильма "Тачки", собираются предложить озвучить несколько эпизодических ролей знаменитостям и политикам. Презентация прошла в ТАСС на защите анимационных отечественных фильмов в Фонде кино.

Как рассказал продюсер проекта Артур Гюлумян, в мультфильме будет два основных персонажа – Копейка и Запик, которые являются прототипами нынешней ситуации в политике. По его словам, Копейка представляет Россию, а Запик – страну-производителя.

"Между ними есть дружба, братство, отношения. В ходе событий происходит предательство по воле антагониста. Запик превращается в вынужденного предателя. Задача наших героев пройти весь этот путь, вернуть Запика в лоно семьи. Эти персонажи – в основном машины прошлого поколения", – заявил продюсер на питчинге.

На презентации продемонстрировали тех, кто, как утверждают авторы, согласился озвучивать эпизодических героев. В их числе были фото главы государства Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, вице-премьера – главы Минпромторга Дениса Мантурова и главы Минобороны Сергея Шойгу, а также основные представители партий "Справедливой России – За правду" и КПРФ Сергея Миронова и Геннадия Зюганова. По словам создателей, из всех перечисленных политиков не подтвердился лишь один – кто именно, не разглашается.

Мультфильм представляет историю "столетней войны" с отсылкой на текущие события в мире, отметил Гюлумян. Продюсер добавил, что сейчас удалось договориться почти со всеми отечественными производителями машин, включая "Камаз" и "Автоваз".

"Мы вместе с ними разрабатываем и персонажей, и их особенности, характеристики. Каждый герой будет представлять тот или иной автомобильный концерн", – подчеркнул он.

Помимо этого, производители авто готовы финансово помочь в съемке мультфильма.

Ранее новый мультфильм Pixar "Элементарно" показал худший старт в США за всю историю студии. По информации, мультфильм показали в 17 странах, не считая США, общая сумма сборов составила 44,5 миллиона долларов. На домашнем прокате "Элементарно" собрал 25,9 миллиона долларов.

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